Scontro in viale Marconi: in tilt mezza città 

Più di due ore infernali per chi, ieri prima delle 16, si è messo alla guida della propria auto. Perché l’incidente avvenuto in viale Marconi, all’altezza del nuovo supermercato Eurospin aperto un mese e mezzo fa, ha paralizzato completamente il traffico: file chilometriche per chi stava uscendo dalla città (arginale Terramaini, via Mercalli, via Galvani e viale Marconi nel tratto verso San Benedetto), stessa situazione per chi doveva raggiungere Cagliari (viabilità bloccata arrivando da Quartu, da Selargius e da Monserrato). In pochi istanti, trattandosi di orario di punta, le conseguenze negative si sono avute anche sull’asse mediano, a Pirri e Is Mirrionis. Pioggia di ritardi anche nei collegamenti con i mezzi pubblici. Tutta colpa di uno scontro tra due vetture, per fortuna con conseguenze non gravi per i conducenti.

Il pericolo

Secondo una prima ricostruzione da parte degli agenti della Polizia Locale, lo schianto sarebbe avvenuto a causa di una manovra vietata da parte di una delle due auto, in uscita proprio dal parcheggio del supermercato. Anziché svoltare a destra, verso Quartu, la vettura si è diretta a sinistra per andare a Cagliari. Proprio in quel momento è arrivata, nell’altra direzione, un’auto. Lo schianto è stato violento, con danni ingenti a entrambi i mezzi. Sono intervenuti i vigili del fuoco e i soccorritori del 118: i due conducenti feriti sono stati accompagnati negli ospedali Brotzu e Santissima Trinità con assegnato un codice giallo. Nulla di grave dunque. Pesantissime invece le conseguenze sul traffico, rimasto paralizzato per quasi due ore. A causa – la prima ricostruzione degli agenti della Municipale deve essere confermata dagli ulteriori accertamenti – di una manovra vietata e azzardata, ma anche ipotizzata fin dall’apertura del nuovo supermercato. Perché l’apertura di sempre più attività commerciali (e se ne annunciano altre) che attirano molti clienti, porta ulteriore traffico e anche la possibilità che qualcuno non rispetti la segnaletica, effettuando manovre vietate e molto pericolose.

Le proteste

Chi è rimasto bloccato in mezzo al traffico non ha potuto far altro che aspettare. Altri, anche dopo la chiusura di alcune strade da parte degli agenti della Polizia Locale e il dirottamento in percorsi alternativi, sono riusciti a evitare il caos. Anche se file e rallentamenti si sono avuti anche a grande distanza proprio perché gran parte del traffico si è riversato sull’Asse mediano, verso Pirri, oppure dalle parti di Monserrato. Numerose le proteste. «Non c’era la possibilità di alternative. Tutti fermi sull’arginale, a Pirri, Monserrato, Selargius e sull’Asse mediano. Una verogna». In tanti confermano: «Ogni giorno si assiste a manovre vietate per entrare o uscire da quell’attività, così come da altre». Troppo lungo, per alcuni, svoltare a destra e percorrere la rotonda di Is Pontis Paris per poi ritornare verso Cagliari. E c’è chi ricorda l’inaugurazione, tra non molto, di una nota catena di pizzerie. Porterà ulteriore traffico, anche la notte.

