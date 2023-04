Scontro in Usa tra i giudici sulla pillola per abortire 

Washington. Si riaccende negli Stati Uniti la battaglia sull’aborto, dopo il ribaltamento da parte della Corte suprema della storica sentenza Roe vs Wade. Questa volta al centro dello scontro c'è il Mifepristone, il farmaco principale usato come pillola abortiva (in combinazione con il Misoprostol) in oltre metà delle interruzioni di gravidanza negli Usa, dove è sul mercato da 23 anni dopo l’autorizzazione della Food and Drug Administration (l’agenzia federale per gli alimenti e i farmaci).

Matthew Kacsmaryk, un controverso giudice federale del Texas, repubblicano nominato da Donald Trump, ha deciso di sospenderlo per ragioni di sicurezza, sposando la causa di alcuni medici e gruppi pro vita. Ma meno di un’ora dopo, Thomas O. Rice, un altro giudice federale dello stato (democratico) di Washington nominato da Barack Obama, ha preso una decisione opposta, decretando che la pillola resti in commercio in almeno 17 Stati democratici, quelli che hanno promosso un'altra causa, in questo caso contro la sospensione della pillola da parte della Fda.

Nel frattempo si è riacceso lo scontro politico, destinato ad infiammare anche la campagna presidenziale. «La mia amministrazione si opporrà a questa decisione che è un tentativo senza precedenti di privare le donne delle libertà fondamentali», ha promesso Joe Biden.

