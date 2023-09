Scontro in Parlamento, il Governo non nasce  

Madrid. Il dibattito sulla fiducia al leader popolare Aberto Nunez Feijòo s’è trasformato in Spagna in uno scontro frontale tra il Pp e il Psoe, in un clima di bagarre tipico di una fase preelettorale. Del resto, il copione nel Congresso era già più o meno scritto: il candidato premier, aprendo il suo intervento, ha subito attaccato Pedro Sanchez e la sua eventuale disponibilità a concedere l’amnistia ai catalani di Junts pur di ottenere i loro voti. «No all’amnistia. No all’autodeterminazione. Fuori dalla Costituzione non c’è democrazia. Io non accetto di pagare il prezzo che mi chiedono».

Sulla carta Feijòo avrebbe dovuto illustrare il suo programma in modo da guadagnare i 4 voti che gli mancano per formare un governo. Ma il leader dei popolari ha fatto capire di essere, lui per primo, convinto di non avere alcuna speranza. Per cui ha preferito scagliarsi direttamente contro Sanchez, che la settimana prossima potrebbe in effetti chiudere l’intesa con Puigdemont, al momento latitante a Waterloo. Detto questo, anche il Psoe c’ha messo del suo: Pedro Sanchez ha fatto intervenire un esponente di seconda fila come Oscar Puente. Uno schiaffo a Feijoo.

