Scontro in moto tra due fratelli, uno cade nel dirupo e muore 

Brescia. Domenica segnata dagli incidenti, con molte vittime in molte zone d’Italia e numerosi centauri coinvolti. Erano entrambi in moto i due fratelli che si sono scontrati nel Bresciano, lungo la strada che costeggia il lago di Valvestino. Originari del Comasco, si sono scontrati fra loro: uno dei due, un 28enne, è caduto in un dirupo ed è morto. Un altro motociclista ha perso la vita a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, andando a sbattere contro un’auto all’altezza di un incrocio. Con lui viaggiava anche la moglie, soccorsa in gravi condizioni, ferito lievemente l’82enne alla guida dell’auto. Dinamica simile in Friuli, dove un imprenditore agricolo di 58 anni è morto dopo che si è scontrato in moto con un’auto a un incrocio a Fagagna (Udine), è finito contro un palo ed è stato sbalzato a terra a una distanza di una quindicina di metr, morendo all’istante. Due motociclisti morti in uno scontro anche a Roma, in via del Foro Italico, in direzione dello stadio Olimpico. Sabato notte c'era stato anche un incidente stradale ad Agrigento che ha coinvolto due scooter: un ventenne è morto poco dopo essere arrivato all’ospedale mentre altri tre persone di 23, 28 e 32 anni sono state soccorse e portate in ospedale, due in codice rosso e un« in codice giallo.

Nel Parmense è stato investito da una moto un 83enne disabile mentre era sulla sua carrozzina, mentre la sera prima nel Ferrarese un 19enne in bici, poi deceduto, era stato travolto da una macchina, con il conducente rimasto ferito in fin di vita. Sempre in bici è stato investito un 14enne a Sassuolo, ricoverato in terapia intensiva all’ospedale modenese di Baggiovara. Tragedia anche a Malta, dove una donna di Marsala di 31 anni è precipitata in mare da una scogliera mentre era su un quad guidato da un concittadino.

RIPRODUZIONE RISERVATA