Scontro in mare, tre sotto indagine 

Esito negativo: le ricerche di Mandi, il 41enne originario del Senegal che si trovava a bordo del peschereccio Alemax II partito da Golfo Aranci e scontratosi la notte del 10 agosto con il traghetto Sharden della Moby all’altezza dell’isolotto di Capo Figari, non hanno portato a nessun risultato. Le speranze di trovare in vita l’uomo che era a lavoro sull’imbarcazione con il comandante Mario Langiu, rimasto illeso dallo scontro, sono pressoché nulle. Per tutta la giornata di ieri i militari della Guardia Costiera con i loro mezzi navali e l’ausilio dal cielo di un elicottero dell’Aeronautica Militare, hanno scandagliato la vasta area circostante il punto dello scontro tra le due imbarcazioni e potrebbero avvalersi anche dell’ausilio di uno speciale robot sottomarino che, calato a circa cento metri - tanto è profondo il mare in quel punto - potrebbe riuscire a localizzare ciò che resta dell’Alemax II.

L’inchiesta

Nella giornata di ieri i militari della Guardia Costiera hanno depositato in Procura a Tempio la loro informativa, aprendo così ufficialmente le indagini che ora si trovano in una fase cruciale: il pubblico ministero Gregorio Capasso e il suo collega Mauro Lavra potrebbero iscrivere nel registro degli indagati almeno tre persone, un atto dovuto per il comandante della barca da pesca Mario Langiu e quello della Sharden ai quali si aggiungerebbe un terzo uomo. Gli inquirenti stanno lavorando per accertare il corretto funzionamento dei dispositivi in dotazione a bordo delle imbarcazioni, in particolare del traghetto Moby, come il radar. Inoltre sarebbe al vaglio la posizione in plancia degli ufficiali di bordo al momento dello scontro.

Pericolo in mare

Nell’area in cui si è verificato lo scontro non risulta vigente nessun divieto di navigazione. Moltissimi sono infatti i pescherecci di Golfo Aranci che operano in quella zona poco distante dalla costa e nella quale passaggio ogni giorno almeno dieci traghetti passeggeri. Un’affluenza importante di cui si lamentano i pescatori locali, molti dei quali si sono più volte trovati in situazioni di pericolo con il rischio di finire in rotta di collisione con questi giganti. «Quello che è successo al peschereccio di Mario avrebbe potuto succedere anche a me - afferma un pescatore di Golfo Aranci che preferisce restare anonimo - basta un minimo di distrazione ed è facile andare sulle rotte dei traghetti. Il problema è che la distrazione a volte è da entrambe le parti, sia da quella di noi pescatori che da parte degli ufficiali in plancia».

