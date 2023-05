Scontro in galleria, caos e due feriti 

Tragedia sfiorata nel primo pomeriggio di ieri all’interno della galleria sulla Nuova 554 del mare, all’innesto con la statale 125 Var, dove c’è stato un terribile scontro tra un pick up Toyota e una Lancia Y.

Due i feriti, uno dei quali è stato estratto dalle lamiere e trasferito al Brotzu con l’elisoccorso. Per tirarlo fuori, i Vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo utilizzando anche le cesoie. Per fortuna in ospedale le condizioni del ferito sono apparse meno gravi di quello che si temeva, tanto che è stato dichiarato fuori pericolo. In ospedale è finito anche il conducente dell’altra auto, trasportato da una ambulanza del 118. I due sono stati ricoverati in codice rosso. La galleria è rimasta chiusa per ore.

Lo schianto

L’incidente si è verificato all’interno del tunnel di Bruncu Murtineddu in territorio di Quartu: il pick up e l’utilitaria percorrevano la galleria nella stessa direzione di marcia. Per cause da chiarire c’è stato un tamponamento. Un impatto violentissimo col pick up che si rovesciato al centro della carreggiata, mentre l’altra auto è stata catapultata sulla parete sinistra della galleria. A dare l'allarme gli automobilisti che seguivano i due mezzi e hanno fatto in tempo a fermarsi prima di restare coinvolti nell’incidente. Immediato l’arrivo dei Vigili del fuoco, di alcune ambulanze del 118, della Polizia locale di Quartu. Subito è stato allertato anche l’elisoccorso.

I soccorsi