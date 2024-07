Scontro in Consiglio sui rifiuti urbani 

Con voti unanimi il Consiglio comunale di Settimo San Pietro ha approvato lo schema di convenzione per lo svolgimento in forma associata col Comune di Sinnai dell’Ufficio di segreteria. L’incarico è stato riaffidato a Lucia Pioppo. La convenzione prevede un impegno della segretaria di 24 ore settimanali a Sinnai e 12 a Settimo.

L’assemblea ha anche approvato la Tari, la tassa sulla raccolta dei rifiuti solidi urbani, con i voti favorevoli della maggioranza e con quelli contrari dei consiglieri di minoranza Davide Piga e Giovanni Deiana. Il costo di gestione quest’anno sarebbe aumentato soprattutto per i maggiori costi dello smaltimento dei rifiuti negli impianti di bruciatura. Aumenti che hanno vanificato anche il comportamento virtuoso degli utenti con la raccolta differenziata che a Settimo ha raggiunto l’85 per cento. Risultato, il Comune ha dovuto aumentare le tariffe di circa il 20 per cento con aumenti soprattutto a carico delle attività commerciali e industriali. Per il consigliere di minoranza Davide Piga, sarebbe stato più opportuno spalmare questo aumento su tutta l’utenza. L’assessore Stefano Atzori ha sostenuto che sugli aumenti dei costi di smaltimento dovrebbero intervenire Stato o Regione. (r. s.)

