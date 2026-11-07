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Monserrato.
08 novembre 2026 alle 00:23

Scontro in Consiglio sui rifiuti elettrici ed elettronici 

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Tra il nuovo ecocentro che si avvicina all’apertura e le difficoltà di una fase di transizione ancora in corso, il tema del conferimento di rifiuti ingombranti e Raee (apparecchiature elettriche ed elettroniche) è approdato in Consiglio comunale. A esporre la questione in aula il consigliere Alberto Corda (Riformatori Sardi): «I cittadini esprimono dubbi riguardo le date e i tempi di conferimento di questi rifiuti», ha spiegato, sottolineando come «l’immondizia abbandonata nell’agro sta aumentando e sui Raee è ancora tutto bloccato», con il sistema provvisorio adottato in attesa dell’ecocentro che «sta portando a delle insoddisfazioni da parte dei cittadini».

La replica è arrivata dal sindaco Tomaso Locci: «Abbiamo sospeso la zona di deposito di Raee e determinati rifiuti. La proroga per la postazione sarebbe scaduta questa settimana, aprendo il primo lotto dell’ecocentro entro dicembre sarebbe stato impensabile prorogare ulteriormente». Sul conferimento: «Abbiamo garantito comunque il servizio, è sempre attivo ma si procede un po’ a rilento per la chiusura del sito. È una situazione temporanea: la società deve avere il tempo di riassettarsi». Il sindaco ha infine ricordato che «rispetto al 2025 si è passati da 35 a 65 tonnellate per questo tipo di rifiuti: il problema sono i limiti, che non decide il Comune, imposti da chi li recepisce e li smaltisce».

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