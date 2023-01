Scontro in Consiglio sui Giganti  

E anche esponenti della maggioranza, nello specifico Franco Mula (capogruppo del Psd’Az, stesso partito di Chessa), propone «un approfondimento in commissione sulle risorse impegnate», sottolineando «che a volte non è facile capire dove stia la verità».

Scontro sui Giganti in Consiglio regionale. L’opposizione – con i Progressisti e il Movimento Cinque Stelle – chiede chiarimenti su come «la Fondazione Mont’e Prama spende i soldi pubblici» – auspicio che nasce in seguito alle inchieste pubblicate da L’Unione Sarda sulla gestione dei fondi per la promozione delle statue e sull’organizzazione della manifestazione Archeologika – e l’assessore al Turismo Gianni Chessa parla di «polemiche sterili e di guerra interna che non ci riguarda». (La risposta del giornale qui a fianco).

E anche esponenti della maggioranza, nello specifico Franco Mula (capogruppo del Psd’Az, stesso partito di Chessa), propone «un approfondimento in commissione sulle risorse impegnate», sottolineando «che a volte non è facile capire dove stia la verità».

Il finanziamento

La scintilla – ieri in Aula durante la discussione della Finanziaria – è stato l’emendamento, proposto dalla Giunta e approvato, che dà 5 milioni di euro alla Fondazione Mont’e Prama, presieduta da Anthony Muroni – 1,2 milioni nel 2023; 2,2 milioni nel 2024 e 1,6 milioni nel 2025.

Massimo Zedda, consigliere dei Progressisti, ha chiesto «chiarezza sulle notizie apparse sulla stampa riguardanti la gestione della Fondazione, in particolare sulle spese effettuate e sui benefici prodotti, a fronte dei nuovi finanziamenti stanziati».

Il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus ha sottolineato che «negli anni la Fondazione ha avuto cospicui finanziamenti da parte della Regione, e ora se ne chiedono altri, e quando si parla di denaro pubblico non ci dev’essere nessun sospetto. Adesso, chiediamo agli assessori coinvolti direttamente con i loro servizi su questa vicenda, di chiarire, di entrare nel merito. Poi le commissioni competenti prenderanno gli atti e avranno modo di verificare tutto. Parliamo di un bene caro a tutti i sardi, e della necessità di capire cosa è stato fatto».

Anche Alessandro Solinas, capogruppo del M5S, ha evidenziato che «è un dovere verificare in che modo vengono spesi i soldi pubblici, sia che si tratti della Fondazione sia per qualunque altra iniziativa finanziata dalla Regione».

La replica

L’assessore Chessa ha parlato di «polemiche sterili» e «di una guerra interna, e sono cose loro» (il riferimento è sempre a L’Unione Sarda). Ha aggiunto che «è stato portato a termine un progetto avviato dalla Giunta Pigliaru con fondi Por, e tra l’altro, tra i consiglieri del consiglio d’amministrazione della Fondazione – voluta dall’ex ministro Franceschini – c’è anche Paolo Fresu, che non è “nostro”, ma uomo di centrosinistra ben dichiarato».

Detto questo, «stiamo girando nei musei più importanti del mondo, e se vogliamo portare turisti in Sardegna dobbiamo farci conoscere. Capisco che magari le Sovrintendenze non stanno dando l’attenzione giusta agli scavi, ma per quanto riguarda la promozione dei beni archeologici, prima non si faceva, adesso invece sì, e questo forse dà fastidio a qualcuno, che avrebbe voluto gestire i soldi».

La tournée

L’assessore al Bilancio Giuseppe Fasolino ha spiegato che «non è questo il momento di chiedere chiarimenti sulle spese fatte perché siamo in sede di programmazione», si è comunque detto favorevole a monitorare le attività svolte nelle commissioni competenti.

Ha annunciato inoltre che la tournée mondiale dei Giganti continuerà, a Barcellona, Londra, Parigi, New York e, nel 2024-25, in Cina.

