Scontro in Consiglio sui fondi vincolati: 14 milioni da spendere 

Scavando nel bilancio, gli uffici comunali hanno recuperato parecchi fondi vincolati non ancora spesi: centinaia di milioni da utilizzare. E la giunta, per questioni di urgenza, ne ha destinato circa 14 con una deliberazione approdata ieri in Consiglio comunale e finita al centro di una discussione animata tra sindaco e maggioranza, da una parte, e minoranza dall’altra. Alla fine il documento è stato approvato con i soli voti della coalizione che sostiene il sindaco Massimo Zedda: sono quasi 7 milioni di euro destinati ai servizi sociali, mentre due milioni sono per l’intervento in programma a Sant’Elia e uno per quello a Sant’Avendrace.

«Risorse», ha ribadito il primo cittadino, «vincolate e che possono essere spese solo per quegli interventi. Abbiamo trovato 227 milioni che dovranno essere utilizzati». Dall’opposizione (in particolare da Roberto Mura, Francesco Onnis, Edoardo Tocco e Alessandra Zedda) sono arrivate critiche per la tempistica («Il documento è arrivato senza delucidazione sui singoli interventi») e sul merito («Sembrano correzioni di progetti»). Dalla maggioranza la replica: «Si parla di somme vincolate che non possono essere destinate ad altri progetti. Soldi rimasti lì per anni e che non sono stati mai recuperati», le parole di Giuseppe Porrà (Misto).

I lavori dell’Aula hanno visto anche l’approvazione di una serie di debiti fuori bilancio. In particolare quello per un risarcimento complessivamente di 800 mila euro per una condanna (in Cassazione) a carico del Comune su un esproprio di terreni per la realizzazione dello svincolo Genneruxi e viale Marconi dall’asse mediano. (m. v.)

RIPRODUZIONE RISERVATA