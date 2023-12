Scontro in cielo fra i Tornado Assoluzione per i due ufficiali 

ASCOLI PICENO. A oltre nove anni non ci sono responsabili per lo scontro tra due Tornado dell’Aeronautica militare, Freccia 21 (con a bordo i capitani Mariangela Valentini e Paolo Piero Franzese) e Freccia 11, pilotato dai capitani Giuseppe Palminteri e Alessandro Dotto. Morirono tutti. Il giudice Matteo Di Battista ha assolto i due ufficiali imputati di omicidio colposo e disastro aviatorio colposo, Fabio Saccottelli e Bruno Do Tora. Il pm chiedeva la condanna a 12 mesi solo per Saccottelli. Lo scontro avvenne dopo la simulazione dello sgancio di bombe, a una quota nella quale Freccia 21 non doveva essere. Per il pm fu un errore nella pianificazione della missione, per la difesa sbagliò la capitana Valentini).

