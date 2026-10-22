Scontro in campo, giocatore ferito 

Gli accertamenti clinici disposti in seguito alla terribile gomitata subita dal 19enne Kristian Todde durante la partita di calcio Bindua-Decimomannu di domenica, non ammettono appello: frattura scomposta dello zigomo, frattura composta della mandibola e di una tempia. È la sconcertante diagnosi di quello che da scontro di gioco in una partita di Seconda categoria rischia di trasformarsi un una vicenda per cui si passerà alle vie legali.

Lo scontro

«Si alimenta tramite una cannuccia, dovrà star fermo per tre mesi e la sua stagione è praticamente finita. Speriamo di rivedere Kristian al più presto in salute e tra noi in campo», sintetizza il direttore sportivo del Bindua calcio Sandro Pilloni. Chi domenica ha assistito alla partita, parla di una violentissima gomitata (su una palla alta in arrivo) del difensore 43enne Gianluca Recano a far crollare il giovane attaccante del Bindua. Era il 40’ (punteggio 0-3 e gara finita 0-4): un episodio da cartellino giallo per l’arbitro che ha poi esibito un rosso a Pilloni (entrato subito in campo per assistere il giovane) e richiamato un altro dirigente che preparava l’ingresso di una lettiga. Mentre il pubblico proferiva di tutto contro Recano e lo stesso arbitro, il ferito è stato portato al Sirai di Carbonia e poi trasferito all’ospedale di Nuoro per essere sottoposto a un intervento chirurgico. Secondo i resoconti dei fatti, ci sarebbero stati degli atriti tra i due giocatori e, una volta sostituito, avrebbe continuato a sbeffeggiare la panchina avversaria ed il pubblico. Sono arrivati anche carabinieri e polizia che poi avrebbero scortato Recano e la moglie fuori dall’impianto.

Le reazioni

Il Bindua si appresta ad inviare alle sezioni competenti di Figc e Aia una dettagliata ricostruzione dell’accaduto. «Ero lì a 3 metri - racconta il Ds Pilloni - e ho visto e sentito la gomitata: Recano non guardava la palla e dopo il colpo Kristian è caduto spalle a terra. È risaputo che Recano è già destinatario di Daspo per fatti simili: a nostro parere va assolutamente radiato. Kristian sarà operato e poi con la famiglia decideremo come muoverci, senza escludere le vie legali». Sui social del Bindua il presidente onorario del Decimomannu Maurizio Ordau ha espresso «grande dispiacere per quanto accaduto» ed augurato al giovane «una pronta guarigione». Il Ds Pilloni non apprezza: «Serve un allontanamento di Recano, bisogna dare l’esempio». Al telefono il presidente legale Mauro Ordau (figlio di Maurizio), rinnova il dispiacere per l’accaduto ma su possibili punizioni dice: «L’indignazione è comprensibile ma quanto abbiamo deciso o non deciso resta nel nostro spogliatoio: abbiamo il dovere di tutelare Recano, nostro tesserato». Lo stesso Recano, in un lungo post poi cancellato ma salvato da tanti, sembra non retrocedere di un millimetro: parla di «accuse inventate e di normale scontro di gioco» e se la prende contro tutti per gli insulti ricevuti in quanto campano arrivando ad offendere chi lo accusa. Il giudice sportivo non ha cambiato il verdetto del campo: squalifica sino al 4 novembre del Ds Pilloni, nessuna multa al pubblico e resta l’ammonizione per Recano. Resta da capire come si muoveranno ora la società sportiva e il ferito.

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