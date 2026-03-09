VaiOnline
Monserrato.
10 marzo 2026 alle 00:30

Scontro in Aula sulle cabine elettriche 

L’opposizione: «L’asfalto in via Cabras nell’intesa?». Il sindaco: «Illazioni» 

Tre nuove cabine elettriche di media e bassa tensione sono in arrivo in città per potenziare la rete e risolvere parte delle criticità energetiche nelle abitazioni private e dell’illuminazione pubblica. Ma le modalità della concessione all’Enel delle aree comunali dove verranno realizzate le cabine scatenano le polemiche dell’opposizione.

La contestazione

È stata la consigliera Franca Cicotto (Adesso Sardegna), in particolare, a sollevare dubbi nel corso dell’ultima seduta consiliare. Il progetto dell’ente dell’energia, finanziato con fondi Pnrr, prevede il posizionamento degli impianti nelle vie Svetonio, Monte Arci e Terralba. In aree che Enel avrebbe voluto acquisire, presentando al Comune una proposta basata su una stima economica fatta dall’ente stesso. Trattandosi di zone appartenenti al patrimonio indisponibile e pertanto non vendibili, l'amministrazione ha invece optato per la concessione del diritto di superficie per 99 anni. Questo a un valore abbattuto del 60% rispetto alla valutazione d’acquisto di Enel, come previsto dalla normativa sulle concessioni in diritto di superficie. D'accordo con la necessità di realizzare le cabine, Cicotto ha contestato la procedura: «Gli interventi che Enel eseguirà sono a scopo di lucro, non per beneficenza, che invece stiamo facendo noi nei loro confronti: perché la stima è stata commissionata dall’ente stesso e non dagli uffici comunali o un’agenzia del territorio? Inoltre, concedere uno sconto del 60% significa creare un vantaggio economico ingiustificato con un danno diretto alle casse comunali».

Provocazione

Non solo: «La concessione per 99 anni vincola il patrimonio pubblico per generazioni, impedendo future scelte urbanistiche», ha continuato la consigliera, concludendo con una provocazione: «Non è che l’accordo con Enel prevedesse di far asfaltare una parte di via Cabras?». Il riferimento è al recente intervento di ripristino della società dopo i tagli effettuati per lavori, che di fatto ha visto riasfaltare le corsie in direzione Selargius.

La replica

Parole condannate dall’assessore ai Lavori Pubblici Raffaele Nonnoi e dal sindaco Tomaso Locci, che prendendo la parola ha parlato di una «illazione grave che la consigliera poteva risparmiarsi, non è stato fatto alcun accordo per rifare via Cabras in cambio di concessioni a privati prive di valutazioni». E ancora: «Le zone in cui verranno edificate le cabine non sono edificabili e hanno una superficie di 30 metri quadri al massimo. È vero che Enel è un ente privato, ma svolge un servizio pubblico che migliorerà la situazione».

