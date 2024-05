Scontro in Aula sul programma, polemica sulle nomine negli staff Cancellato il gruppo del Psd’Az 

La discussione generale sulle dichiarazioni programmatiche della governatrice sarà ricordata soprattutto per la scomparsa del gruppo Psd’Az dall’Assemblea sarda. Ieri Piero Maieli e Gianni Chessa hanno ufficializzato le dimissioni dai Quattro Mori e il passaggio al Misto. Dove confluisce d’ufficio anche il terzo consigliere eletto nel Psd’Az, Alfonso Marras. Il presidente del Consiglio Piero Comandini l’ha annunciato in chiusura di seduta.

Il dibattito

Nel dibattito hanno preso la parola in diciassette. Si prosegue oggi: previsti ventidue interventi (compresi quelli dei capigruppo) dalle 10 fino al primo pomeriggio. «Dichiarazioni piene di retorica e senza concretezza, poco puntuali e da cui si desume la mancanza totale di progettualità», è la sentenza decretata dai quattro consiglieri di Fratelli d’Italia – Fausto Piga, Gigi Rubiu, Corrado Meloni, Antonello Floris - intervenuti ieri. Piga, in particolare, ha fatto notare che «le poltrone della legge sugli staff piacciono evidentemente anche alla maggioranza guidata da Alessandra Todde che nella scorsa legislatura aveva manifestato tutta l’indignazione possibile». Ha rafforzato il concetto Rubiu con riferimento al «trattamento economico del segretario generale che supera persino quello del presidente della Repubblica».

Replica Dem

Attacchi duri e mirati che hanno portato il consigliere del Pd e presidente della quinta commissione Antonio Solinas a dedicare parte del suo intervento a una replica. Tra le altre cose, il Dem ha ricordato che cinque anni fa l’ex governatore Christian Solinas si presentò con una mini Giunta alla prima seduta. E oggi, «ci proponiamo di ristabilire credibilità e legalità all’interno dell’amministrazione dopo tutto quello che è successo in Sardegna in questi cinque anni». Quanto alle dichiarazioni, «sono una cornice che va riempita di contenuti». Per Solinas è fondamentale puntare su agricoltura e pastorizia, «la nostra vera industria. Dobbiamo rendere moderne e incentivare le nostre aziende agropastorali, vero argine contro lo spopolamento nelle zone interne».

Dichiarazioni programmatiche «lacunose» e «imprecise» anche secondo Stefano Schirru di Alleanza Sardegna. Più morbido Giuseppe Talanas di Forza Italia. «Queste elezioni le ha vinte Alessandra Todde, non il centrosinistra», ha dichiarato l’azzurro, «sono certo che lei sarà un’ottima presidente per la Sardegna e per le aree interne che conosce». La consigliera di Sinistra Futura Paola Casula ha detto di apprezzare «una visione di Sardegna più giusta» e ha rimarcato l’importanza di «attuare politiche che contrastino la discriminazione di genere». Secondo il Dem Salvatore Corrias, «ora si apre una legislatura costituente».

Pentastellati

Per il Movimento Cinquestelle sono intervenuti anche i due presidenti delle commissioni Bilancio e Trasporti, Alessandro Solinas e Roberto Li Gioi. Il primo si è detto pronto alla sfida «per una sanità migliore, per fermare le speculazioni dei signori del vento e per difendere l’autonomia sarda». Per Li Gioi «questa maggioranza percorrerà un cammino arduo e non si adeguerà alle decisioni di Roma o Bruxelles. Dobbiamo agire da sardi, fieri della nostra sardità». (ro. mu.)

