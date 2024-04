Scontro in Aula sul bilancio: approvazione tra le polomiche 

A Portoscuso via libera al bilancio di previsione 2024, il Consiglio ha approvato il documento finanziario con il voto contrario della minoranza.

«È un bilancio da più di 26 milioni di euro - dice il sindaco Ignazio Atzori - le imposte restano invariate, con una leggera riduzione della Tari per i cittadini e un leggero aumento per le attività produttive. Abbiamo un capitolo corposo di opere pubbliche, tra quelle che stanno per partire e quelle programmate, inoltre abbiamo mantenuto la spesa per i servizi sociali». Sulle opere pubbliche si è soffermato il vicesindaco Giorgio Alimonda. «Grazie al lavoro svolto nella ricerca di finanziamenti, possiamo contare su un nutrito importo per i lavori pubblici - ha detto Alimonda - tra le tante opere ricordiamo la rimozione dei rifiuti a Boe Cerbus per 250 mila euro, le manutenzioni stradali a Portoscuso e Paringianu per 450 mila euro, il secondo lotto del Lungomare che partirà dopo l’estate per un valore di 900 mila euro».

La minoranza ha votato contro. «Contestiamo la nomina fatta da un dirigente che a parer nostro non può conferire funzioni - ha detto Rossano Loddo - inoltre il bilancio è privo di una prospettiva politica». Erminio Melis, consigliere di minoranza, ha sottolineato la questione di tributi. «Quelli recuperati dai tributi evasi negli anni scorsi da alcune società, che noi abbiamo segnalato invitando l’amministrazione ad agire - dice - devono essere utilizzati per alleggerire il carico dei cittadini che hanno pagato di più in precedenza». (a.pa.)

