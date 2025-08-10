Scontro in Aula sui gettoni di presenza 

«I gettoni di presenza del Consiglio comunale? Usiamoli per il rimboschimento e il ripristino ambientale di Punta Molentis». Con la mozione, presentata dalla consigliera di opposizione Niside Muscas durante l’ultima adunanza consiliare, è stata avanzata una proposta formale benefica, ma priva di una “firma politica”: «L’idea è quella di fare un gesto simbolico dove sia la politica a dare il buon esempio. Come? Destinando volontariamente i gettoni di presenza dei consiglieri per acquistare specie arboree e provvedere alla loro piantumazione nelle aree della nostra isola colpite dagli incendi». Villasimius in testa, ma non solo: «Aiutiamo anche Sinnai, Maracalagonis, Burcei, Castiadas, Villacidro, la stessa Assemini, Uta, Decimomannu, Elmas, Capoterra e Sestu».

L’idea

«Non possiamo non aiutare i territori che hanno subito la distruzione di vaste aree verdi, rischi per la popolazione e i loro beni nonché ingenti danni ambientali in prossimità di abitazioni, attività agricole e strade a scorrimento veloce», ha dichiarato Muscas.

Ciascun consigliere può, su base individuale e volontaria, rinunciare al proprio gettone o destinarlo a scopi di interesse pubblico secondo le modalità previste: «Si tratta di un gesto simbolico da parte degli amministratori locali che può contribuire a promuovere una cultura della solidarietà e del rispetto per l’ambiente, dando un segno tangibile di credibilità alle proprie parole che, da sole, non cambiano il mondo».

La Giunta comunale dovrà individuare, con il supporto degli uffici competenti, un soggetto idoneo a cui destinare i fondi raccolti: «Sarà necessario destinare le somme a un Ente pubblico o una realtà del Terzo settore che sia affidabile e che garantisca trasparenza e tracciabilità», ha concluso Muscas.

Due adesioni

I consiglieri comunali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la partecipazione a Consigli e Commissioni. Ad Assemini, in particolare, l’importo stanziato per pagare i gettoni dei 24 consiglieri che si sono riuniti in Aula è di 3.840 euro sia per il primo sia per il secondo trimestre del 2025. Le cifre nel 2024 erano ben maggiori: per ogni trimestre la somma era pari a 33.792 euro. Somme che, sia le une che le altre, potrebbero contribuire ad acquistare un numero cospicuo di alberi da piantumare.

Le firme sulla mozione? Solo due: promotrice Niside Muscas e Sabrina Stara, sempre dell’opposizione. Tutti gli altri hanno detto «no».

«Siamo profondamente dispiaciuti per i roghi che hanno devastato la nostra isola - ha commentato il sindaco Mario Puddu - ma i consiglieri non possono mettere le mani nelle proprie tasche ogni qualvolta che c'è una disgrazia. Sarebbe come svilire il nostro lavoro e preferiamo gesti meno plateali».

