Scontro Haley-DeSantis, Trump guarda oltre 

Des Moines. Forte dei sondaggi della vigilia che lo davano intorno al 50%, Donald Trump ha affrontato i caucus dell’Iowa con il successo in tasca, trasformando anche gli ultimi comizi in una sorta di “victory tour”. In attesa di un trionfo a valanga, come la neve che ha trasformato il granaio d’America in una distesa bianca gelata, con temperature polari record. «Anche se morite dopo aver votato ne sarà valsa la pena», aveva mobilitato i suoi fan. La vera partita però è quella per il secondo posto, fra Nikki Haley e Ron DeSantis. Alla vigilia del voto, l’ex ambasciatrice dell’Onu era fiduciosa: «Faremo la storia, abbiamo un Paese da salvare. Basta caos». Ostentava sicurezza anche il governatore della Florida: obiettivo il secondo posto. Salito sul palcoscenico della politica nazionale in pompa magna, l’ex delfino di Trump sembrava il predestinato a raccogliere l’eredità dell’ex presidente. Ma, dopo pochi mesi di successi, la sua campagna ha iniziato a vacillar, risentendo anche degli attacchi incessanti del tycoon. Nel ghiacciato Iowa, DeSantis si gioca ora il suo futuro politico.

C’è già un addio?

In caso di terzo piazzamento ai caucus dello Stato - dove ha visitato tutte le 99 contee e speso quasi 35 milioni di dollari in spot pubblicitari, inclusi quelli dei super pac - il governatore dovrà probabilmente riflettere se continuare la sua avventura verso la Casa Bianca o gettare la spugna e tornare a guidare a tempo pieno la Florida. «Entrare in campagna elettorale è una scelta personale, ed è altrettanto personale decidere di uscire. Noi siamo concentrati sulla nostra campagna», ha detto Haley a chi le chiedeva se, a fronte dei risultati dei caucus, qualcuno dei suoi rivali potrebbe ritirarsi. Giacca rosa e sorriso smagliante, l’ex ambasciatrice si è presentata di primo mattino al Drake Diner di Des Moines per le ultime strette di mano e gli appelli ad andare a votare nonostante il freddo polare che si è abbattuto sull’Iowa, dove da giorni la massima è -10 gradi e la minima oscilla fra i -30 e -35. Negli oltre 1.300 distretti dello Stato chiese e scuole che ospitano i caucus si sono attrezzate per evitare lunghe attese al gelo con aree al chiuso per le registrazioni. Il partito repubblicano e le campagne elettorali hanno messo a disposizione pullman per facilitare gli spostamenti sulle strade ghiacciate.

Mentre Haley e DeSantis sono concentrati sull’Iowa, Trump guarda già avanti nel percorso verso la nomination, per la quale può già contare anche sulla maggioranza del sostegno repubblicano al Congresso (ha l’endorsement di 111 dei 220 deputati e 24 dei 49 senatori). Il calendario dell’ex presidente è fitto di appuntamenti nelle prossime settimane, e non sono solo legati alla campagna elettorale. I processi attesi in Georgia e a Washington per la “big lie” delle elezioni rubate del 2020 sono quelli che potrebbero decidere il suo futuro, anche politico, e che rendono la corsa al secondo posto nei caucus dell’Iowa cruciale.

RIPRODUZIONE RISERVATA