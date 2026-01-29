Scontro frontale, tre in codice rosso 

Tre feriti gravi, ricoverati in codice rosso. È il bilancio dell'incidente stradale avvenuto ieri mattina, attorno alle 10.30, nell'area industriale di Tossilo, sulla tristemente nota ex Carlo Felice, di competenza della Provincia di Nuoro. Nello scontro frontale sono rimaste coinvolte due auto, una Fiat Panda, condotta da Giovanni Battista Gallus (74 anni), noto architetto di Borore, con a bordo la sorella Maria Teresa Gallus, 76 anni, insegnante in pensione, e una Seat Ibiza, guidata da Andrea Motta, 44 anni, di Santulussurgiu. Tutti sono stati soccorsi e ricoverati d'urgenza al pronto soccorso dell'ospedale di Nuoro, col codice rosso. Nessuno sarebbe in pericolo di vita.

Sul posto è intervenuta la squadra dei vigili del fuoco del distaccamento di Macomer, che ha lavorato insieme al personale del 118 per estrarre dalle lamiere le persone rimaste incastrate. Sul posto anche una pattugliadel commissariato di Macomer, i carabinieri e tre ambulanze del 118. Gli agenti della Polstrada dovranno accertare le responsabilità del grave incidente. Forse causato da un sorpasso azzardato, forse per via della strada resa viscida dalla pioggia, forse a causa delle buche di cui è costellata la sede stradale, una delle più pericolose della Sardegna centrale. Una strada stretta, di pertinenza della provincia di Nuoro, priva di manutenzione e teatro di numerosi incidenti stradali, molti dei quali mortali. Da tempo istituzioni e cittadini chiedono che venga messa in sicurezza.

