Scontro frontale: tre feriti (non gravi)  nella statale 195  

È di tre feriti il bilancio di uno scontro frontale tra due auto sulla statale 195 al chilometro 8.

Lo scontro tra una Renault Scenic, con a bordo un uomo e una donna, e una Peugeot 207, guidata da una donna, è avvenuto poco dopo le 13. L’urto è stato violento, tanto che i tre feriti sono rimasti incastrati tra le lamiere. I Vigili del fuoco hanno dovuto utilizzare le cesoie idrauliche per liberarli. Sulla 195 anche l’elicottero decollato da Elmas. L’atterraggio non era possibile, così il medico è stato calato con il verricello. Ma nessun ferito è stato trasferito al Brotzu in volo. Il più grave è risultato l’autista della Scenic finito con un’ambulanza al Santissima Trinità in codice rosso. Meno grave la donna che era con lui. Ferite lievi per la conducente della Peugeot.

La sulcitana è rimasta chiusa per alcune ore e le auto dirette nel capoluogo sono state deviate al km 8,800 sulla strada consortile di Macchiareddu; viceversa, in direzione Capoterra, il traffico è deviato al km 5,300 sulla statale 195 Var.

