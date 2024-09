Scontro frontale tra un’auto e una moto: ferito il centauro 

Incidente stradale ieri, nelle prime ore del mattino, a Villasor: una moto e un’auto si sono scontrate in via Matta. L’automobilista è rimasta illesa, il centauro invece, il 36enne sorrese Fabio Copercini, ha riportato diverse ferite ritenute gravi, tanto da rendere necessario il trasporto in codice rosso con l’ambulanza al Brotzu.

Lo scontro è avvenuto all’altezza dell’incrocio con via Marco Polo, intorno alle 2 di ieri. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri intervenuti sul posto, a causare l’incidente sarebbe stata una mancata precedenza.

Entrambi i veicoli stavano attraversando la via Matta. La Fiat Panda, guidata da una 20enne di Serramanna avrebbe tagliato la strada alla moto Bmw gs 1250 di Copercini. L’impatto frontale-laterale è avvenuto nella corsia in direzione di Serramanna. A stabilire poi le eventuali responsabilità ci penseranno le forze dell’ordine che studieranno i rilievi.

Sul posto i carabinieri del nucleo operativo di Sanluri, con il supporto della stazione di Samatzai e il personale del 118. Vista la dinamica, ma anche le ferite, Fabio Copercini è stato portato via in codice rosso, ma fortunatamente non è in pericolo di vita, è rimasto sempre cosciente.

Proprio pochi giorni fa il sindaco di Villasor, Massimo Pinna, parlando della via Matta, aveva annunciato nuovi lavori che avrebbero riguardato nuovi stalli e interventi sulla segnaletica stradale. (m. pil.)

