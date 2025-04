Scontro frontale tra moto, gravissimo un centauro 

Uno scontro frontale nella notte ha coinvolto due moto che percorrevano in senso opposto la Statale 126. Lo schianto tremendo avvenuto all’altezza del cimitero di Cortoghiana ha richiesto l’intervento dell’ambulanza Mike del 118 che ha trasportato il motociclista più grave (dalle prime informazioni un ragazzo di San Giovanni Suergiu) all’ospedale Sirai di Carbonia, dove è stato ricoverato in Rianimazione con trauma cranico e toracico e importanti ferite agli arti inferiori.

L’altro centauro soccorso, residente a Carbonia, è stato trovato in condizioni meno preoccupanti e per questo trasferito al Brotzu di Cagliari con diverse fratture in tutto il corpo. Gli esami strumentali diranno quale sarà la prognosi per entrambe le vittime.

L’incidente è avvenuto verso le 21 di ieri in una strada che di notte, senza illuminazione pubblica, si trasforma in una trappola buia. La dinamica dello scontro non è ancora chiara, ma sul posto il gruppo Radiomobile dei Carabinieri di Carbonia ha cercato di ricostruire i dettagli di quello che a tutti gli effetti è stato un impatto devastante tra i due mezzi.

RIPRODUZIONE RISERVATA