Scontro frontale tra auto, una donna gravemente ferita 

Violento scontro frontale ieri mattina sulla Olbia Tempio all’altezza della rotatoria di Sant’Antonio di Gallura. Per ragioni in via di accertamento (forse durante un sorpasso) due utilitarie sono finite sulla stessa traiettoria. L’incidente ha causato il ferimento di tre persone, una delle quali, una donna di 62 anni, è stata trasportata d’urgenza in elicottero nell’ospedale civile di Sassari. Le condizioni della donna sono gravi (politrauma) ma non è in pericolo di vita. Le altre due persone coinvolte nel frontale sono state portate nell’ospedale di Olbia per accertamenti. Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, anche i Carabinieri e il personale del 118.

