Scontro frontale tra auto, nuorese grave all’ospedale 

I vigili del fuoco di Nuoro hanno dovuto lavorare con cesoie e divaricatori per permettere l’intervento di operatori e medici del 118. Non avevano alternativa per soccorrere quattro persone rimaste incastrate, intorno alle 17 di ieri, all’interno di un’Audi A3 e un Fiat Doblò che si sono scontrati frontalmente all’altezza dell’incrocio di Santa Lucia, a Siniscola. Uno su tutti, il conducente di uno dei mezzi coinvolti, residente a Nuoro, è rimasto gravemente ferito: per lui è stato necessario far atterrare Echo Lima 1, l’elicottero dell’Aresu di base a Olbia. L’uomo ha riportato un trauma toracico e la centrale del 118 di Sassari ha disposto il trasferimento all’ospedale San Francesco di Nuoro assegnando al caso il codice rosso sia per la dinamica dell’incidente che per le condizioni del ferito. Arrivato in Pronto soccorso, l’uomo è stato sottoposto a tutti gli accertamenti. Le condizioni sono gravi, benché durante i soccorsi sia rimasto sempre vigile e cosciente. Al San Francesco anche un’altra delle persone coinvolte, trasportata in ambulanza per un trauma provocato dalla cintura. Gli altri due feriti sono stati trasportati, a bordo di un’ambulanza medicalizzata e di un’infermieristica, al Giovanni Paolo II di Olbia dove sono state valutate le entità delle ferite riportate. Nel tratto dell’Orientale, dove hanno operato anche le forze dell’ordine per i rilievi, il traffico ha subito lunghi rallentamenti. (ro. se.)

