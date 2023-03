Scontro frontale tra auto, due ferite  

È dovuto intervenire l’elicottero del servizio Areus per trasportare d’urgenza una studentessa di 26 anni. Un codice rosso che ha imposto un trasferimento veloce all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Lo schianto nella Provinciale 49, qualche curva dopo l’idrovora. Un frontale terribile tra una Mini Cooper e una Ford Fiesta. Sul posto, a sirene spiegate, una pattuglia dei carabinieri; i militari hanno capito immediatamente che le condizioni della 26enne di Ferentino e di un’operaia di Arborea di 41 anni erano gravi per cui hanno avvisato subito i sanitari e i vigli del fuoco, poi hanno sbarrato la Provinciale, rimasta chiusa per circa tre ore.

I vigili del fuoco hanno faticato non poco per liberare dalle lamiere contorte una delle due automobiliste, nel frattempo i sanitari hanno richiesto l’intervento dell’elicottero di Areus mentre l’operaia l’hanno trasportata all’ospedale San Martino e le sue condizioni per fortuna non sono gravi. Non altrettanto, purtroppo, si può dire per la studentessa. Quel che si sa è che la Mini ha invaso la corsia opposta, da capire però i motivi. Sono in corso gli accertamenti per stabilire un eventuale uso di alcol o stupefacenti.

