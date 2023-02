Scontro frontale sulla Statale: quattro persone ferite 

Quattro persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto ieri sera sulla Statale 197 nel territorio di Villamar. Sul posto sono intervenuti il 118, i vigili del fuoco, gli operatori dell’Anas e i carabinieri che hanno ricostruito la dinamica dell’accaduto.

Poco dopo le 18,30, al chilometro 32, in un tratto della statale già teatro di altri incidenti, anche mortali, due auto che procedevano in direzione opposta si sono scontrate frontalmente. Una è uscita di strada, mentre l’altra è rimasta al centro della carreggiata. A bordo viaggiavano in tutto quattro persone: tre su una e una sull’altra. L’impatto è stato violento. Sul posto, dopo l’allarme, sono arrivate subito tre auto dei carabinieri e il personale medico del 118 che ha prestato i primi soccorsi ai feriti. Si tratta di Alessandro Casu (28 anni di Sini), che viaggiava al volante di una Opel Corsa, ed il conducente con i passeggeri di una Citroen C3: Barbara Senis (50 anni), Eleonora Mura (32), Massimo Musiu (38), tutti di Sanluri. Sono stati accompagnati in codice rosso al Brotzu, al Policlinico di Monserrato e nell’ospedale di San Gavino. Uno dei feriti sarebbe in pericolo di vita. Per consentire i soccorsi e i rilievi di legge, la statale è rimasta chiusa per quasi due ore: pesanti disagi al traffico.

