Scontro frontale sulla Sassari-Ittiri: morti padre e figlio 

Due morti e un ferito gravissimo. È il bilancio tragico dell’incidente avvenuto ieri, intorno alle 18.30, sulla Sp 25 a 4 chilometri da Ittiri. A scontrarsi una Citroen 4, con a bordo Antonio Luigi Puledda e suo figlio Gavino, di 47 e 25 anni, e una Lancia Ypsilon condotta da un 60enne. La prima autovettura viaggiava nella direzione di Sassari e l’altra verso il paese quando una delle due macchine ha invaso l’altra corsia. Dal chiaro segno di frenata sembrerebbe che sia stata la C4 a finire dall’altra parte, per cause ancora da accertare. La traccia lasciata sull’asfalto evidenzia infatti una curva, lunga poco più di 10 metri, che porta verso l’utilitaria colpita in pieno dalla macchina di marca francese. Un impatto devastante che non ha lasciato scampo ai due familiari schiacciati dallo schianto. Tanto che i vigili del fuoco, intervenuti sul posto con la polizia stradale e i carabinieri, sono riusciti a estrarre i cadaveri dalle lamiere, usando le cesoie, solo alle 21.30 circa. Una manovra resa necessaria dalla deformazione impressa ai mezzi dall’urto, con la Citroen messa di traverso, le ruote anteriori piegate del tutto. Attorno alla scena le conseguenze tangibili di quanto accaduto, con una portiera staccata e volata via, fanali finiti oltre il guard-rail, vetri disseminati per decine di metri e diversi tronchi di legno che, secondo una prima ricostruzione, pare fossero trasportati da Antonio Luigi, che era al volante, e dal giovane.

La scena

Impressionante la vista delle carrozzerie scavate, in alcuni punti, fino al telaio così come l’immagine dell’airbag insanguinato della utilitaria italiana. Il sistema di sicurezza ha permesso al 60enne di sopravvivere, anche se le sue condizioni sono apparse subito critiche, mentre non pare esservi segno dello stesso dispositivo sull’altra autovettura. I soccorritori hanno subito trasportato il conducente della Ypsilon all’ospedale Santissima Annunziata e hanno solo potuto constatare il decesso dei Puledda che potrebbero essere morti sul colpo. I due erano originari di Ittiri ma vivevano a Porto Torres e la famiglia era composta anche da altri due figli, un fratello e una sorella. Antonio Luigi di mestiere faceva il muratore, Gavino era un appassionato di calcio e giocava in terza categoria come portiere. Proprio due giorni fa aveva festeggiato i 25 anni della sorella scrivendole “Anche se litighiamo sempre, Auguri”. Un pensiero di felicità senza alcun sospetto del destino che l’aspettava appena 24 ore dopo.

Il dolore

«Un carissimo ragazzo, educato e mai una parola di troppo, sempre puntuale agli allenamenti. Giocava con la nostra squadra già da tre stagioni, un brutto colpo che ci lascia sgomenti». È il commento di Gavino Altana, presidente della società sportiva di calcio Ale.Castiglia dove Gavino Puledda rivestiva il ruolo di portiere. Dopo la triste notizia il dirigente sportivo ha deciso di sospendere gli allenamenti e di annullare la gara per lutto, una sfida prevista nel pomeriggio di oggi nel campo sintetico di viale delle Vigne. «I compagni di squadra sono sconvolti, - ha aggiunto - questa tragedia ha colpito tutti noi». Negli altri campi di calcio, domenica, si osserverà un minuto di silenzio. Gavino aveva conseguito il diploma all’Istituto Nautico Paglietti di Porto Torres. Aveva terminato la stagione come aiuto cuoco, ma sperava di trovare lavoro nel settore inerente al suo titolo di studio. «Siamo addolorati per questa grave tragedia e siamo vicini alla mamma, alla sorella e al fratello», ha detto il dirigente scolastico Daniele Taras.

RIPRODUZIONE RISERVATA