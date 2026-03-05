VaiOnline
Ballao.
06 marzo 2026 alle 00:13

Scontro frontale sulla Provinciale: una donna ricoverata al Brotzu 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Scontro frontale ieri mattina, lungo la strada provinciale 22, nel territorio comunale di Ballao, dove poco dopo le 9 un’auto e un autocarro sono rimasti coinvolti nell’impatto le cui cause sono ancora in corso di accertamento. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito.

La squadra del 115 ha operato per liberare la conducente dell’auto, rimasta incastrata nell’abitacolo, e affidarla al personale sanitario del 118. I veicoli coinvolti sono una Renault Modus e un furgone cassonato Iveco Daily: ad avere la peggio è stata la conducente dell’auto, Luisa Prasciolu, originaria di Ballao, che dopo la stabilizzazione è stata trasportata con l’elisoccorso Areus al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso e poi ricoverata in Chirurgia. Il conducente dell’altro mezzo avrebbe invece riportato ferite meno gravi ed è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Completate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto hanno operato le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica: per consentire gli interventi e la successiva rimozione dei mezzi, la provinciale 22 è stata temporaneamente interdetta al transito, con inevitabili disagi alla circolazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. (s. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Iran.

Meloni: «Non siamo in guerra e non ci entreremo»

Il ministro Crosetto: l’azione Usa fuori dal diritto internazionale. L’odissea dei croceristi sardi 
La tragedia

«Uniti fino all’ultimo, se ne sono andati insieme»

Luciano Pinna, ex muratore, era uno dei fondatori del Bocciofilo 
V. P.
Il cordoglio.

Il dolore di tutta la comunità

Serafino Corrias
L’emergenza

Minaccia di morte il rivale con il machete

La lite dopo un gioco tra amici a Decimomannu: un 17enne denunciato dai carabinieri 
Matteo Vercelli
il rapporto

Fine mese, un incubo per una famiglia su tre

Nell’Isola la povertà pesa il doppio rispetto alla media del resto d’Italia 
Umberto Zedda
L’audizione dei comitati sulla Pratobello24 non spegne le polemiche. Ed esplode un nuovo caso a Escalaplano

Energia, attivisti contro il piano di “accelerazione”

Il giorno dopo l’ok, subito un progetto «Rischio polveri sottili dall’eolico» 
Lorenzo Piras
Giustizia

Referendum sul filo, la premier in campo: «Andate a votare»

Meloni in azione per sostenere il Sì: «Magistratura senza più correnti» 