Scontro frontale sulla Provinciale: una donna ricoverata al Brotzu 

Scontro frontale ieri mattina, lungo la strada provinciale 22, nel territorio comunale di Ballao, dove poco dopo le 9 un’auto e un autocarro sono rimasti coinvolti nell’impatto le cui cause sono ancora in corso di accertamento. L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di San Vito.

La squadra del 115 ha operato per liberare la conducente dell’auto, rimasta incastrata nell’abitacolo, e affidarla al personale sanitario del 118. I veicoli coinvolti sono una Renault Modus e un furgone cassonato Iveco Daily: ad avere la peggio è stata la conducente dell’auto, Luisa Prasciolu, originaria di Ballao, che dopo la stabilizzazione è stata trasportata con l’elisoccorso Areus al pronto soccorso dell’ospedale Brotzu di Cagliari in codice rosso e poi ricoverata in Chirurgia. Il conducente dell’altro mezzo avrebbe invece riportato ferite meno gravi ed è stato trasferito in ambulanza in ospedale. Completate le operazioni di soccorso, i vigili del fuoco hanno provveduto alla messa in sicurezza dei veicoli e della sede stradale. Sul posto hanno operato le forze dell’ordine per i rilievi e la ricostruzione della dinamica: per consentire gli interventi e la successiva rimozione dei mezzi, la provinciale 22 è stata temporaneamente interdetta al transito, con inevitabili disagi alla circolazione fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. (s. m.)

RIPRODUZIONE RISERVATA