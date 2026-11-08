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Ussana.
09 novembre 2026 alle 00:47

Scontro frontale sulla 128, cinque feriti 

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Un impatto frontale sulla statale 128, all’altezza di Ussana, le auto che si incuneano dopo una carambola sull’asfalto. Cinque i feriti, tutti anziani tra i 70 e gli 80 anni. Tre sono stati trasportati in codice rosso e gli altri due in codice giallo al Brotzu, al Santissima Trinità e al policlinico. Nessuno è in pericolo di vita, ma tre dei feriti, considerata anche l’età avanzata, hanno riportato diversi traumi e fratture. Sono stati attimi di grande paura, ieri pomeriggio all’imbrunire, al chilometro 7 della 128. La collisione tra le due vetture è stata talmente devastante che gli automobilisti arrivati subito dopo lungo la carreggiata hanno pensato al peggio. Immediato l’allarme e in pochi minuti sono arrivati sul luogo dell’incidente diverse ambulanze del 118, i vigili del fuoco e i carabinieri di Dolianova. Dopo che gli operatori del 118 hanno provveduto a prestare le prime cure ai feriti, subito trasportati in ospedale; i vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e liberato la carreggiata. Il traffico è stato interrotto, per dare modo ai carabinieri di effettuare i rilievi necessari alla ricostruzione della dinamica dell’incidente. Il racconto delle persone coinvolte e di chi eventualmente ha assistito al momento precedente l’impatto, potrà chiarire quanto accaduto.

Le condizioni della strada non sono ottimali: l’asfalto presenta diverse crepe e la segnaletica verticale è sbiadita in diversi punti. Una delle tante strade di una rete viaria poco sicura.

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