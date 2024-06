Scontro frontale, quattro feriti 

Quattro persone ferite, tutte di Dorgali, di cui una trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale di Sassari. È il bilancio del terribile incidente stradale che ieri pomeriggio si è verificato poco prima delle 14 sulla strada provinciale 42 tra Oliena e Dorgali. A scontrarsi frontalmente due auto, un’Alfa 159 e una Renault Scenic.

L’incidente

L’impatto, devastante, poteva avere un bilancio tragico. Tre dei quattro occupanti delle due vetture sono rimasti incastrati nelle lamiere, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco di Nuoro per estrarli e consegnarli alle cure dei sanitari del 118. La più grave è da subito apparsa Graziella Toggia, che viaggiava sull’Alfa insieme alla sorella Franca. È stata trasportata in elicottero a Sassari, ma non sarebbe in pericolo di vita. L’allarme è scattato attorno alle 13.40. L’incidente poco dopo il ponte di Oloè, in località Morgogliai. L’autista dell’Alfa, che viaggiava in direzione di Oliena, potrebbe aver avuto un malore e aver invaso l’altra corsia dove stava transitando l’auto condotta da Francesco Cucca, in compagnia della madre Angela Loi. Sull’asfalto nessun segno di frenata. L’autista di un’altra vettura che viaggiava davanti alla Renault è riuscito ad evitare l’impatto buttandosi in cunetta. L’auto che la seguiva, la Renualt, però non ha potuto nulla. Una versione da verificare e già al vaglio dei carabinieri. L’impatto è stato violentissimo, feriti tutti gli occupanti dei veicoli. La donna alla guida della 159 è stata portata all’ospedale di Sassari. Gli altri sono stati trasportati al San Francesco

