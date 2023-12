Scontro frontale nella rotonda, tre in ospedale 

Scontro frontale nella rotonda. Due le auto coinvolte, tre feriti ricoverati all’ospedale di Nuoro. L’incidente si è verificato ieri pomeriggio sulla 129 Nuoro-Macomer, all’altezza del bivio per Bortigali. Una donna di Sassari, Rosa Parino, di 61 anni, alla guida di una Kia Stonic, viaggiava in direzione Sassari ed è andata a scontrarsi con una Nissan Qashqai, condotta da Marilena Cuccuru, con a bordo il marito, Antonello Niola, entrambi di Bortigali, che arrivavano da Macomer. L'impatto è stato inevitabile. La Nissan Qashqai, dopo aver carambolato attorno alla rotonda, si è poi capovolta nel verde della rotatoria. I feriti sono stati soccorsi dalle ambulanze del 118 e ricoverati all'ospedale di Nuoro. Nessuno sarebbe in pericolo di vita. In condizioni più gravi Rosa Parino. Sul posto i carabinieri di Silanus e Macomer e i vigili del fuoco che hanno estratto i feriti dai rottami. (f. o.)

