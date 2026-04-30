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Masainas.
01 maggio 2026 alle 00:21

Scontro frontale nella notte, tre in ospedale 

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Brutto incidente nella tarda serata di ieri tra le strade provinciali 73 e 109 al confine tra Masainas e Sant’Anna Arresi. Ad avere la peggio un giovane di Masainas Emiliano Floris che secondo una prima ricostruzione percorreva la strada a bordo della sua Ford Fiesta e che per cause da accertare si è scontrata con una Bmw con a bordo due turisti. L’impatto è stato violento e la Fiesta dopo l’urto è stata sbalzata fuori dalla carreggiata finendo la corsa nella vegetazione.

Immediata la chiamata di emergenza che dalla centrale operativa ha inviato le ambulanza del 118 del soccorso Giba e la medicalizzata dal Sirai, oltre i vigili del fuoco di Carbonia e i carabinieri di Giba, che dovranno accertare la cause. Dalle prime informazioni tutti e tre gli occupanti erano coscienti e sono stati accompagnati, due all’ospedale Sirai di Carbonia, mentre Floris al Brotzu di Cagliari per un trauma cranico. Sul posto anche il sindaco di Masainas, che saputo dell’incidente si è recato per accertarsi dell’accaduto.

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