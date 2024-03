Scontro frontale, muore una pensionata 

Una nuova croce si aggiunge sulla Sp2: una donna di 77 anni di Carbonia, Maria Paola Alciator, pensionata, ha perso la vita ieri pomeriggio nell’impatto frontale avvenuto nel segmento della provinciale 2 che collega Carbonia a Portoscuso. La donna è morta alcune ore dopo il trasporto nel vicino ospedale Sirai di Carbonia per l’aggravarsi delle conseguenze relative alle ferite riportate. Probabilmente delle contusioni addominali. L’altro ferito, un uomo di 72 anni di Carbonia, Luigi Pilia, è in prognosi riservata ma non sarebbe in pericolo di vita.

L’incidente

Il teatro dell’incidente è ancora una volta la Sp2. Non il famigerato tratto a quattro corsie che collega Carbonia a Villamassargia e in cui la Provincia da un paio di mesi sta posizionando la barriera centrale proprio in conseguenze degli otto decessi avvenuti nel corso del 2023. È invece il tratto a due corsie, a scorrimento veloce ma a sua volta già costellato di croci: l’impatto è avvenuto nel rettilineo fra il distributore di benzina e il bivio di Bruncu Teula, nei pressi dello svicolo per la frazione di Littoria Quinta. Secondo la ricostruzione dell’incidente svolta dai carabinieri delle stazioni di Carbonia e di Cortoghiana, una delle due vetture coinvolte (sono una Fiat Multipla e una Peugeot 208) ha invaso la corsia opposta. La vettura condotta dalla pensionata, la Peugeot, viaggiava verso Carbonia.

Lo scontro

L’impatto è stato devastante ma nel momento in cui sono giunti i soccorsi (l’ambulanza del Sirai e i volontari Auser in servizio di 118, poi raggiunti dai vigili del fuoco e dall’agenzia Sicurezza Ambiente), sia l’uomo che la donna sono parsi coscienti, benché doloranti. Poi però le condizioni della pensionata si sono aggravate rapidamente quando la donna è giunta al Pronto soccorso del Sirai. La pensionata avrebbe iniziato ad accusare ulteriori e sempre più lancinanti dolori al punto che è ipotizzabile che avesse delle lesioni interne molto importanti. Il personale del Pronto soccorso si è prodigato senza un attimo di sosta per evitare che la situazione precipitasse, ma non c’è stato nulla da fare. Resta in prognosi riservata l’uomo, ma le sue condizioni sino a ieri sera non venivano date come preoccupanti. Sulla Sp2 si aggiunge pertanto una nuova croce. L’incidente è avvenuto a brevissima distanza, a circa trecento metri, dal punto in cui nel corso del 2023, sempre in seguito a impatto frontale, avevano perso la vita un operaio di Barbusi, Nicola Trudu, e un cuoco di Portoscuso, Adriano Desogus. E in precedenza nel rettilineo nei pressi dello svincolo di Paringianu, fatale un’uscita di strada per Roberto Musu, operaio di Carbonia.

