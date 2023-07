Scontro frontale, muore a 20 anni 

Per Cristian Piras oggi sarebbe dovuta essere una giornata di festa. Invece la sua vita è stata spazzata via da una carambola nella Strada dei Due Mari. È morto sul colpo alla vigilia del suo 20esimo compleanno. Un tragico schianto frontale, poco prima delle 18, mentre faceva rientro a casa dopo una giornata di lavoro ad Alghero.

L’impatto

Il giovane di Porto Torres ha perso la vita tra le lamiere della sua auto, una Punto nera che viaggiava sulla provinciale 42 quando, per cause ancora da accertare, ha cominciato a sbandare, ha perso il controllo del mezzo, invadendo la corsia opposta. Dall’altra parte della carreggiata sopraggiungeva una Fiat Cinquecento bianca, guidata da Gavino Deligios, 45 anni di Alghero. Lo scontro è stato inevitabile. Un terribile schianto frontale che non ha lasciato scampo al giovane di Porto Torres. La sua auto è finita accartocciata sulla barriera di protezione, ai bordi della strada. La Punto ha scavalcato il guardrail restando in bilico. I mezzi completamente distrutti. Agghiacciante la scena dell’incidente che si è presentata ai soccorritori. L’impatto violento ha fatto saltare pezzi di carrozzeria, schegge impazzite sono finite sull’asfalto. Il motore e il parafango della Punto sono stati letteralmente strappati dal mezzo e scaraventati dall’altra parte della strada. A cinquanta metri di distanza è stato rinvenuto il paraurti, e più avanti il sedile.

I soccorsi

Il giovane, era figlio unico, aveva appena terminato una giornata di lavoro presso l’hotel Carlos V, nella città della Riviera del Corallo, e si dirigeva a Porto Torres dove risiedeva insieme ai genitori. Il tragico schianto al chilometro 12,800 a metà strada tra Porto Torres e Alghero. Gli operatori sanitari del 118 giunti sul posto hanno tentato con difficoltà di rianimare Cristian Piras, ma per il giovane non c’è stato niente da fare. È rimasto intrappolato tra le lamiere per alcune ore. Il conducente della Cinquecento è stato trasferito a bordo dell’elisoccorso al Santisssima Annunziata in codice rosso. Ha riportato una frattura all’arto inferiore e le sue condizioni non sono gravi. Sul posto gli agenti della Polizia locale di Sassari al comando di Gianni Serra. Due ore dopo l’incidente è arrivato lo zio di Cristian, Gavino Piras, carabiniere presso la compagnia di Porto Torres. «Era un bravo ragazzo, - raccontano gli amici – aveva conseguito il diploma all’Alberghiero di Sassari e si arrangiava come porta pizze».

