Scontro frontale: motociclista perde una gamba 

Forse un sorpasso azzardato, o un improvviso malore, all’origine del terribile incidente avvenuto ieri mattina, intorno al mezzogiorno, in località I Piani, sulla Strada dei Due Mari. Non distante dalla rampa per l’ingresso all’area industriale di San Marco, lungo un tratto di strada in rettilineo, una moto e una utilitaria sono entrate in collisione. Sulla provinciale 42 alla guida di una Bmw vecchio modello c'era un trentenne, mentre dietro sedeva una ragazza, coetanea. Purtroppo nel violento frontale con l’auto le lamiere hanno reciso l'arto dello sfortunato giovane che ha subito un’amputazione. Miracolosamente illesi, invece, la passeggera e l’autista della Lancia Ypsilon.

Il motociclista è stato trasportato all’ospedale Santissima Annunziata di Sassari a bordo dell’elisoccorso, in codice rosso. La donna che viaggiava con lui e il conducente dell’auto, invece, sono stati accompagnati al pronto soccorso dell’ospedale Civile di Alghero per accertamenti, ma le loro condizioni non destavano preoccupazione. Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri della Compagnia di Alghero.

I militari hanno compiuto i rilievi su strada cercando di ricostruire la dinamica dell’incidente, per capire soprattutto come mai i due mezzi sono andati a finire uno contro l’altro in un rettilineo apparentemente privo di insidie. Per il momento si possono solo avanzare ipotesi. È probabile che uno dei due mezzi abbia azzardato un sorpasso, senza riuscire poi a rientrare nella carreggiata in tempo utile per evitare l'impatto.

