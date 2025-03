Scontro frontale, l’ex 125 chiusa per ore 

Scontro frontale fra due auto al ventesimo chilometro della vecchia Orientale Sarda, in territorio di Quartucciu, che è rimasta chiusa per quasi due ore.

Il bilancio

Nell’incidente è rimasta ferita una donna di 45 anni, accompagnata in ambulanza all’ospedale Brotzu. Ha riportato contusioni in diverse parti del corpo ed è stata ricoverata in osservazione. Le sue condizioni per fortuna non destano preoccupazione. Illeso il conducente dell’altra auto.

Nello scontro violentissimo le due auto sono rimaste gravemente danneggiate. Pesanti i disagi per gli automobilisti. Sul posto (nelle vicinanze del parco acquatico Diverland), sono arrivati i carabinieri del Nucleo operativo radiomobile della Compagnia di Quartu. Immediato anche l’intervento degli operai dell'Anas.

Strada chiusa

Sulla strada statale ex 125 “Orientale Sarda”, il traffico è stato temporaneamente bloccato in entrambi i sensi di marcia. Con gli automobilisti che hanno dovuto seguire percorsi alternativi. L’incidente si è verificato verso le 14: in quel momento pioveva con la strada diventata particolarmente insidiosa. A scontrarsi frontalmente una Fiat 500 e una Jeep: un impatto violento con i mezzi che sono rimasti inchiodati sulla carreggiata bloccandola completamente. Immediato l’allarme lanciato dagli automobilisti arrivati subito dopo dalle due direzioni di marcia.

I soccorsi

Sono stati loro a prestare i primi soccorsi ai conducenti dei due mezzi e a chiamare immediatamente le forze dell’ordine e il 118.

La 45enne, R.M., di Sinnai, è stata subito caricata su una delle ambulanze e trasportata al Brotzu. Qua è stata prima medicata al Pronto Soccorso e poi ricoverata e trattenuta in osservazione. Il conducente dell’altra auto ha riportato solo qualche contusione.

I rilievi di legge da parte dei carabinieri sono iniziati sotto la pioggia. Sulla cause dello scontro non c’è ancora una ricostruzione ufficiale ma non si esclude che a innescarlo sia stata un’invasione di corsia. Dopo quasi due ore di stop al traffico nelle due direzioni di marcia, l’Anas ha infine provveduto a rimuovere le due auto e i rottami, riaprendo dunque la strada.

La scorsa settimana, sempre sulla vecchia Orientale Sarda, si sono registrati altri due incidenti, uno all’altezza di Burcei e l’altro a Campuomu, con diverse persone rimaste ferite.

