Scontro frontale in galleria, due feriti in codice rosso 

Un impatto violentissimo all’interno della galleria Is Crevus, sulla strada Provinciale 68. Lo scontro frontale fra due auto ha creato momenti di apprensione per i due feriti che, dai primi riscontri, non sarebbero in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri, nel tratto a ridosso di Siapiccia, lungo la strada che porta ad Allai. Per cause che, al momento devono ancora essere accertate, una Volkswagen Golf e una Renault Clio si sono scontrate frontalmente. Un urto violento, uno dei due conducenti è rimasto intrappolato nell’abitacolo dell’auto.

Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenuti gli operatori del 118 e i vigili del fuoco che hanno estratto il 65enne dalle lamiere per poi affidarlo subito affidato alle cure dei sanitari. Ferito anche l’altro automobilista, un 50enne. Entrambi sono stati accompagnati al San Martino in codice rosso, non dovrebbero essere in pericolo di vita.

Sulla Provinciale 68 sono intervenuti anche i carabinieri della sezione Radiomobile di Oristano che hanno effettuato i rilievi e ricostruito la dinamica dell’incidente. I vigili del fuoco infine hanno messo in sicurezza le auto, qualche disagio alla circolazione. ( v. p. )

RIPRODUZIONE RISERVATA