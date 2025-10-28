Scontro frontale, gravissimo un motociclista 

Giornata da incubo ieri a Carloforte con due persone che hanno rischiato la vita, e sono ancora adesso in gravi condizioni, in due differenti incidenti avvenuti, per un assurdo gioco del destino, a pochi metri l’uno dall’altro. In entrambi i casi è intervenuto l’elisoccorso dell’Areus e i feriti sono stati accompagnati all’ospedale Brotzu di Cagliari.

La strada

Lo schianto tra una moto e un furgone si è verificato attorno alle 16 in località Segni. Si tratta di un tratto di strada dove il problema dell’alta velocità è noto al punto che è presente un autovelox che però, da tempo, non sarebbe in funzione. Si è trattato di un terribile scontro frontale in cui è rimasto ferito un marittimo in pensione, Pierluigi Rombi di 61 anni: la sua moto, una Yamaha XT 600 si è scontrata su un furgone Iveco Daily. Vani sarebbero stati i tentativi di frenata, di cui ci sono i segni sull’asfalto, e l’impatto sarebbe stato violentissimo.

Il motociclista è finito prima contro il vetro anteriore del furgone e poi è rovinato sull’asfalto. Il conducente del furgone è rimasto illeso. Le gravi lesioni riportate da Pierluigi Rombi hanno convinto i primi soccorritori a chiedere il supporto dell’elisoccorso e ieri sera, all’ospedale “Brotzu” di Cagliari, è stato sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico. A tarda notte la prognosi era ancora riservata. Sul posto i carabinieri della locale stazione con il supporto del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di Carbonia: saranno loro a effettuare gli accertamenti sulla dinamica del sinistro, necessari per la ricostruzione delle cause dell’incidente e delle eventuali responsabilità.

La caduta

Il primo allarme era scattato poco dopo le dieci per un infortunio sul lavoro presso il deposito della ditta Eredi Puggioni sempre in località Segni, a pochi metri dal punto teatro dello scontro frontale. L’autista di un camion arrivato nell’isola per il trasporto della ghiaia, mentre cercava di aprire il telone plastico che copriva il cassone del mezzo, sarebbe salito (ma lo dovranno confermare con certezza le indagini dei carabinieri) sulla cabina del mezzo servendosi di un attrezzo per agevolare la manovra. Purtroppo avrebbe perso l’equilibrio e sarebbe caduto rovinosamente a terra. Le sue condizioni sono apparse subito gravi ai colleghi accorsi in suo aiuto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che dopo le prime cure hanno richiesto l’intervento dell’elisoccorso. L’uomo, di cui sino a tarda sera non sono state rese note le generalità, è stato quindi trasportato d’urgenza all’ospedale Brotzu di Cagliari.

Nell’arco della giornata si sarebbe verificato anche un terzo incidente per una caduta da un’impalcatura di una persona impegnata in lavori in un’abitazione privata ma non avrebbe riportato lesioni tali da far temere per la sua vita.

