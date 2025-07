Scontro frontale, gravi due donne 

Cosa sia successo esattamente si saprà nei prossimi giorni dopo il risultato dei rilievi della Polizia locale e i racconti di alcuni testimoni, per adesso la certezza è che due donne - Denise Deiana, 49 anni, e Marta Matta, 45 - si trovano in condizioni gravi ma non in pericolo di vita, una al Policlinico di Monserrato e l’altra al Brotzu, dopo che i vigili del fuoco le hanno estratte dalle lamiere delle loro auto, a seguito di uno scontro frontale in viale Marconi.

Lo schianto

L’incidente è accaduto ieri intorno alle 14. La 45 enne era alla guida di una Opel, la 49 enne di una Smart. Chi ha invaso la corsia e perché, è tutto da accertare. Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e le ambulanze che sono ripartite con due codici rossi.

Nella zona il traffico è andato nel caos. Viale Marconi in direzione Cagliari è stato chiuso alla circolazione dall’altezza di via Fermi con deviazione obbligata verso quest’ultima e lunghe code si sono formate fin da viale Colombo sotto il sole cocente.

Le due auto si sono scontrate a pochi passi dal market Md, proprio sotto il cartello che indica l’ingresso alla città. Uno schianto violento tanto che i vigili del fuoco sono dovuti intervenire per estrarre le conducenti dall’abitacolo. Nessuna delle due aveva passeggeri a bordo. E a quanto sembra, dalle prime ricostruzioni, erano entrambe coscienti all’arrivo dei soccorsi, ma in condizioni comunque gravi tanto che a entrambe è stato assegnato un codice rosso. Al pronto soccorso dei due ospedali Brotzu e Policlinico, sono subito state prese in carico dai medici.

Traffico nel caos

In viale Marconi invece sono rimasti gli agenti della Polizia locale. Una squadra si è occupata di deviare il traffico verso via Fermi, lasciando chiusa un’intera corsia nel tratto fino a dopo il market Md in direzione Cagliari. Gli altri agenti invece si sono concentrati sui rilievi, per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Sono stati sentiti anche alcuni testimoni, automobilisti che forse hanno assistito all’incidente trovandosi subito dietro le auto coinvolte e una mano alla ricostruzione dell’incidente potrebbe anche arrivare dalle telecamere delle attività commerciali della zona. Il forte botto ha richiamato in strada diverse persone che hanno poi chiamato subito i soccorsi.

Strada a rischio

Purtroppo viale Marconi continua ad essere una delle strade più pericolose del territorio quartese, dove ogni anno si registrano numerosi incidenti, colpa spesso delle manovre azzardate degli automobilisti che tagliano la striscia continua per entrare nelle attività commerciali e compiono inversioni a U, incuranti dei pericoli.

