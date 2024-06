Scontro frontale, grave una donna 

Scontro frontale tra due auto nella via Sant’Ambrogio, il bilancio è di tre persone ferite, di cui una grave. L’incidente è avvenuto intorno alle 21 di venerdì, nel tratto che dal paese conduce alla rotatoria sulla Provinciale 2. Due mezzi i mezzi coinvolti: un’ Alfa Romeo Stelvio, condotta da Antonio Russo, 23 anni di Assemini, che si è scontrato con un Fiat Daily, con a bordo il cinquantasettenne Giampaolo Tocco, residente a Serramanna, e la mamma ottantaseienne, Mafalda Atzori.

L’urto è stato violentissimo. I soccorsi sono stati immediati, diverse ambulanze del 118, giunte sul luogo dell’impatto, hanno soccorso i feriti: Il primo a essere estratto dall’auto è stato il ventitreenne alla guida del suv, che è stato accompagnato con codice rosso nell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari. Qui, dopo i vari esami di routine, è stato sottoposto a un’operazione chirurgica alla gamba, ma non corre pericolo di vita.

Per estrarre le altre due persone che viaggiavano nel furgone, è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias. Il cinquantasettenne è stato ricoverato nel Policlinico di Monserrato; la mamma, ottantaseienne, si trova nel reparto di rianimazione dell’ospedale Brotzu, di Cagliari.

Le condizioni dell’uomo non sono sembrate preoccupanti, al contrario della mamma, che ha subito lesioni molto serie. Per lei la situazione rimane ancora critica: è ricoverata in Rianimazione in prognosi riservata.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Siliqua, che hanno chiuso al traffico la strada per consentire i soccorsi ai feriti e la successiva rimozione dei mezzi. La via Sant’Ambrogio, già teatro di diversi incidenti, è rimasta chiusa per alcune ore, e il traffico è stato deviato verso un altro percorso. Sono ancora sconosciute le cause che hanno portato a un incidente di questa gravità, saranno le indagini dei carabinieri a dare una risposta. Nella strada, come in tutto il paese, il limite di velocità è di 30 chilometri l’ora. Una disposizione dell’Amministrazione comunale, emessa per tutelare la sicurezza di chi si muove con i motocicli e biciclette.

