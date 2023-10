Scontro frontale fra un furgone e un’auto, gravi due persone  

L’impatto è stato violentissimo. E due persone sono ricoverate in condizioni molto gravi. L’incidente è avvenuto nel primo pomeriggio di ieri in località sa Turruta, lungo la complanare ovest nei pressi della rotatoria per Zeddiani. Per cause ancora in corso di accertamento, c’è stato uno scontro frontale fra un furgone Berlingo, su cui viaggiava un 54enne insieme al figlio 17enne di Zeddiani, e una Citroen C3, guidata da un 25enne di San Vero Milis. Immediatamente è stato lanciato l’allarme, sul posto sono intervenute le ambulanze del 118 e i vigili del fuoco. Viste le condizioni critiche dei due conducenti, il personale sanitario ha chiesto l’intervento dell’elisoccorso: entrambi i feriti gravi sono stati trasferiti d’urgenza in elicottero, uno al Brotzu di Cagliari e l’altro all’ospedale di Sassari. Il terzo, meno grave, è stato accompagnato in ambulanza al San Martino di Oristano. Sono intervenuti i carabinieri del Nucleo radiomobile della Compagnia di Oristano per ricostruire la dinamica esatta dell’incidente e accertare eventuali responsabilità.

