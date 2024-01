Scontro frontale fra auto, tre persone in ospedale 

Tre feriti in un incidente stradale avvenuto martedì notte ad Abbasanta in via Norbello. Una Mini Cooper e una Fiat Punto si sono scontrate frontalmente all’incrocio con la circonvallazione che porta a Ghilarza. L’impatto è stato molto violento, i due conducenti e una passeggera sono stati portati al Pronto soccorso per ulteriori accertamenti; sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenute le forze dell’ordine.I vigili del fuoco hanno messo in sicurezza i veicoli e la strada.

Ieri mattina un tamponamento sulla Statale 131 fra due furgoncini. Nessun ferito ma disagi al traffico sulla Carlo Felice, all’altezza di Zeddiani in direzione Sassari. Sono intervenuti la Polstrada di Macomer e Oristano e l’Anas. ( a.o. )

