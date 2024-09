Scontro frontale fra auto, due feriti gravi 

Due persone di Arzachena ricoverate in ospedale in gravi condizioni e traffico a lungo bloccato sui tornanti di Portisco, nella strada che collega a Olbia alla Costa Smeralda: è il bilancio di un frontale che ha coinvolto una Panda e un suv Alfa Romeo. È successo ieri mattina e per diverse ore la circolazione ha subito pesanti rallentamenti. Stando ai rilievi della Polizia locale una delle due auto ha invaso la corsia opposta di marcia in una curva.

L’impatto è stato particolarmente violento, ad avere la peggio sono state le due persone che erano a bordo della Panda. Sul posto sono arrivati subito il medici del 118 e il personale dei Vigili del fuoco.

I due feriti gravi, interventi classificati come “Codici rossi”, sono stati trasferiti in ospedale a Olbia. Si parla di traumi e ferite di una certa gravità che hanno imposto il ricovero urgente al Giovanni Paolo II. In serata sono arrivate buone notizie, i due pazienti sono stati dichiarati fuori pericolo, anche se lo loro condizioni rimangono molto gravi. Illeso invece l’uomo che era alla guida del suv. Il personale della Polizia locale di Olbia, coordinato dal comandante, Giovanni Mannoni, ha raccolto diverse testimonianze sul frontale.

RIPRODUZIONE RISERVATA