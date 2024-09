Scontro frontale: feriti i Tazenda, concerto annullato 

L’attesa era grande, piazza Chiesa era invasa dai fans dei Tazenda chiamati a chiudere i festeggiamenti in onore di San Pietro. L’appuntamento era per le 22 a Settimo: alle 20,15, i Tazenda sono invece rimasti coinvolti in un incidente stradale sulla strada provinciale 12, che unisce la statale 387 a Settimo San Pietro. Una strada al buio, trafficata a tutte le ore del giorno e della notte. Una Citröen che percorreva la Provinciale nel senso opposto si è scontrata violentemente contro il van che ospitava a bordo i Tazenda: è successo a poca distanza dal paese e dal palco allestito per la grande sagra di settembre.

Invasione di corsia

Secondo i primi accertamenti, ancora comunque da concludere, sarebbe stata la Citröen a invadere leggermente la corsia: un urto quasi frontale che ha danneggiato l’auto e il van. A bordo di quest’ultimo c’erano fra gli altri i tre Tazenda: Gino Marielli, Gino Camedda e Nicola Nite. Sull’auto, Simona Romero 47 anni, di Dolianova, e un’altra persona. Sono stati momenti di grandissima preoccupazione, molti hanno riconosciuto i componenti del gruppo. L’allarme è stato immediato: sono arrivate le ambulanze del 118 e diverse pattuglie dei carabinieri del Nucleo operativo radiomobile col comandante, il capitano Ignazio Cabras. Sulla strada provinciale, si sono create subito code di auto che erano dirette a Settimo per il concerto in una piazza superaffollata dai fans arrivati anche da lontano sin da qualche ora prima.

I primi soccorsi

A stare peggio era la donna di Dolianova, subito accompagnata in ospedale con codice rosso per dinamica. Simona Romero era comunque cosciente e non corre pericolo di vita. Gino Marielli, Gino Camedda e Nicola Nite sono stati ugualmente accompagnati in ospedali di Cagliari. Niente di grave per loro, i soccorritori hanno assegnati ai musicisti tutti codici gialli. A tarda sera, i tre erano ancora in osservazione per accertamenti di routine. Con loro è finita in ospedale anche la tour manager Claudia Canu, che ha riportato un’ustione provocata dall’esplosione dell’airbag.

L’apprensione

La piazza attendeva solo l’arrivo dei musicisti. Poi la notizia, tra la preoccupazione che ha iniziato a serpeggiare anche perché dalla Provinciale arrivavano notizie non ufficiali. Poi il grande sospiro di sollievo quando si è saputo che i Tazenda e la donna di Dolianova non erano in pericolo di vita. Il concerto è stato ovviamente annullato.

La celebrazione

La festa in onore di San Pietro è iniziata il 31 agosto. L’esibizione dei Tazenda era la chiusura della sagra di Settimo San Pietro.



