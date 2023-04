Scontro frontale: feriti e traffico in tilt 

I sei feriti sono stati soccorsi subito, prima da alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente, poi da sei ambulanze del 118 arrivate dai vari ospedali cittadini. La centrale operativa, vista la dinamica, ha inviato unità medicalizzate in codice rosso, così da poter stabilizzare le persone in condizioni più serie: due feriti sono stati portati al Brotzu, altrettanti al Policlinico ed i restanti al Santissima Trinità. Per tre si registra una prognosi più seria, ma nessuno rischierebbe la vita. Subito dopo lo scontro frontale il traffico in viale Poetto si è paralizzato, poi gli agenti della Polizia Locale – intervenuti per effettuare i rilevi – hanno sbloccato la situazione, anche se i rallentamenti sono durati sino a notte.

Un salto di corsia per ragioni che gli agenti della Polizia municipale stanno cercando di ricostruire. È questa la causa dello scontro frontale avvenuto ieri sera in viale Poetto, nel tratto di strada che separa l'Ospedale Marino e l'ippodromo, chiusosi con un bilancio di sei feriti trasportati in codice rosso (per dinamica) in vari pronto soccorso della città. Per fortuna, almeno stando alle prime indiscrezioni, nessuno dei sei sarebbe in pericolo di vita.

Lo scontro frontale

Stando ad una prima ricostruzione dell'incidente, ancora sommaria, poco dopo le 19 una Mini Cooper condotta da un automobilista veneto avrebbe saltato la barriera spartitraffico, mentre percorreva il viale Lungomare del Golfo nella corsia verso Quartu. Il veicolo, ormai fuori controllo, sarebbe piombato contro una Fiat Punto sulla quale viaggiavano cinque persone, tre uomini e due donne. Le due auto si sono scontrate frontalmente. L’urto è stato violento, ma nessuna delle due auto è finita fuoristrada.

I soccorsi

I sei feriti sono stati soccorsi subito, prima da alcuni automobilisti che hanno assistito all’incidente, poi da sei ambulanze del 118 arrivate dai vari ospedali cittadini. La centrale operativa, vista la dinamica, ha inviato unità medicalizzate in codice rosso, così da poter stabilizzare le persone in condizioni più serie: due feriti sono stati portati al Brotzu, altrettanti al Policlinico ed i restanti al Santissima Trinità. Per tre si registra una prognosi più seria, ma nessuno rischierebbe la vita. Subito dopo lo scontro frontale il traffico in viale Poetto si è paralizzato, poi gli agenti della Polizia Locale – intervenuti per effettuare i rilevi – hanno sbloccato la situazione, anche se i rallentamenti sono durati sino a notte.

Viale Colombo

Rallentamenti per il traffico anche in viale Colombo per un incidente avvenuto poco dopo le 20. Una moto si è scontrata con un’auto che avrebbe cercato di effettuare una manovra di inversione. Il conducente della due ruote è stato sbalzato oltre il cofano dell’utilitaria, ma per fortuna è rimasto pressoché illeso.

