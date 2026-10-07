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Gonnosfanadiga.
08 ottobre 2026 alle 00:29

Scontro frontale, feriti due uomini di Arbus 

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Scontro frontale, ieri pomeriggio alle porte di Gonnosfanadiga, all’altezza dell’incrocio con la strada di collegamento con Villacidro. Feriti, per fortuna non gravemente, i conducenti delle due auto coinvolte (entrambi di Arbus), rimasti incastrati negli abitacoli accartocciati e liberati dai vigili del fuoco. Sul posto è arrivata la squadra di pronto intervento del distaccamento di Sanluri assieme a un’ambulanza e all’elicottero del 118, e gli agenti della polizia locale. L’elisoccorso ha portato uno dei due feriti, con il femore rotto, all’ospedale Brotzu di Cagliari. Lo scontro è stato devastante, tanto da far temere gravi conseguenze per gli occupanti delle auto, e per fortuna così non è stato. L’incidente è accaduto intorno alle 17, nella via Nazionale che è una strada molto trafficata soprattutto a quell’ora. A dare l’allarme gli automobilisti sopraggiunti. In pochi minuti sono arrivati da Sanluri i vigili del fuoco, subito impegnati nel delicato intervento per liberare i conducenti incastrati tra le lamiere. Una volta trasferiti i due feriti in ospedale, la squadra dei vigili ha provveduto a mettere in sicurezza i veicoli coinvolti e la sede stradale. La polizia locale è al lavoro per accertare la dinamica dell’incidente.

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