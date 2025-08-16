Scontro frontale durante il temporale: grave una donna 

Probabilmente è stato l’asfalto reso viscido da un forte temporale estivo con annessa grandinata a tradire la conducente di una Citroen C3, Maria Assunta Paulis, 58 anni di Capoterra. Stando ai primi rilievi dei carabinieri, l’auto della donna avrebbe invaso la corsia in corrispondenza con una curva molto pericolosa proprio mentre stava sopraggiungendo una Mercedes che aveva a bordo due emigrati in Norvegia Nicolò Salis, 30 anni, di Cagliari e la moglie Irde Rugolo (29), siciliana.

L’impatto frontale è stato violentissimo, gli automobilisti di passaggio lungo la Statale 128, nel tratto tra Senorbì e Barrali, hanno immediatamente dato l’allarme al 118, ai carabinieri e ai vigili del fuoco, mentre la pioggia continuare a cadere. Il traffico è stato deviato per consentire i soccorsi. Sono stati i vigili del fuoco arrivati da Mandas a estrarre dalle lamiere i tre feriti e ad affidarli alle cure delle ambulanze del 118. A destare maggiori preoccupazioni le condizioni della donna, che viaggiava in direzione Senorbì, per la quale è stato chiesto l’arrivo dell’elisoccorso che l’ha trasportata all’ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni sono serie per le contusioni riportate nello scontro ma non sarebbe in pericolo di vita.

Meno gravi le ferite riportate dai due trentenni, diretti verso Statale 131: le ambulanze li hanno accompagnati al Pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità di Cagliari per gli accertamenti.

Sino a tarda sera a svolgere i rilievi sono rimasti i carabinieri della Compagnia di Dolianova. (red. pro.)

