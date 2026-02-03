Scontro frontale, due feriti 

Pauroso scontro tra due auto, ieri mattina, lungo la statale 126, all’altezza del distributore di carburante adiacente alla laguna.

Sono due i feriti, Paolo De Mizio e un nipote che viaggiava con lui, entrambe trasportati all’ospedale Sirai di Carbonia in codice giallo. Praticamente illeso invece Alessandro Ferro, conducente dell’altra auto.Sono in fase di accertamento da parte della Polizia locale di Sant’Antioco le cause dell’impatto. Parrebbe. ma ovviamente saranno i rilievi ufficiali a doverlo stabilire con previsione, che lo scontro praticamente frontale tra i due mezzi sia avvenuto per un’invasione di corsia di cui dovranno essere accertate le cause.

All’inizio, considerato anche i precedenti verificatisi in quella zona, si è temuto il peggio. I due veicoli sono, infatti, andati completamente distrutti nella parte frontale. L’intervento del 118, partito come codice rosso, è stato effettuato dalle ambulanze Sulcis Emergenze e Avos di Sant’Antioco. Per fortuna le condizioni dei feriti erano invece meno gravi di quanti si potesse temere e entrambi sono stati affidati ai medici del Pronto soccorso di Carbonia. (s. g.)

