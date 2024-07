Scontro frontale: due feriti 

Due persone trasportate in elicottero in gravi condizioni, altre due ferite, una Opel Insignia e una Mini Cooper distrutte: è il bilancio dell’incidente avvenuto ieri mattina, intorno alle 6,30, sulla Olbia Tempio. L’allarme è scattato quando alcuni automobilisti si sono trovati davanti a una scena da brivido. Sulla carreggiata della Provinciale 136, all’altezza di Luras, nei pressi del bivio del Liscia, c’erano due auto distrutte e alcune persone sull'asfalto che chiedevano aiuto. Si parla degli effetti di un violento scontro frontale. Nel giro di pochi minuti sul posto sono arrivati i Carabinieri del Nucleo Radiomobile di Tempio, il personale della Polizia Stradale della cittadina gallurese, Vigili del Fuoco e i medici del 118. Ad avere la peggio sono state le persone che si trovavano a bordo della Mini Cooper. Uno dei feriti è stato estratto con le cesoie idrauliche dall’abitacolo dell’auto sulla quale stava viaggiando. Per due giovani, entrambi di Tempio, si è reso necessario il trasferimento in elicottero nel Pronto Soccorso di Sassari, le condizioni dei feriti ricoverati al Santissima Annunziata sono gravi. Le altre persone portate in ospedale, a Olbia, hanno riportato ferite e traumi di lieve entità. Il traffico è rimasto bloccato per diverse ore, i disagi sono stati pesanti. I Carabinieri hanno iniziato subito le indagini, stanno verificando (per ora è solo una ipotesi) se la Mini Cooper abbia invaso la carreggiata. Sono stati disposti alcol test e drug test per le persone che erano al volante delle auto che si sono scontrate frontalmente.

