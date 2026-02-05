Scontro frontale, due feriti in ospedale 

Due persone sono rimaste ferite in uno scontro frontale tra due auto avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri sulla strada Provinciale 86, all’altezza del cimitero comunale di Villamassargia. Secondo una prima ricostruzione dei fatti effettuata dai carabinieri della stazione locale, due autovetture, entrambe Fiat Panda, si sono scontrate frontalmente per cause che sono ancora oggetto di accertamento da parte dei carabinieri. L’impatto è stato particolarmente severo, lasciando entrambi i veicoli pesantemente danneggiati e non più marcianti sulla carreggiata. Alla guida dei mezzi si trovavano una donna di 47 anni Domusnovas, Marta Boi e un ventiquattrenne di Carbonia, Simone Arru. Maggiore apprensione per la donna rimasta incastrata nell’abitacolo: è stato necessario l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Iglesias che hanno lavorato per estrarla dalle lamiere. Entrambi i feriti sono stati accompagnati al Pronto soccorso, a tarda sera non era ancora possibile conoscere la prognosi. (s. f.)

