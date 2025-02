Scontro frontale, due feriti gravi 

Ancora un incidente sulla circonvallazione che dalla Provinciale per Settimo porta a Sinnai e Maracalagonis. Due gli automobilisti finiti in ospedale in codice rosso dopo un terribile scontro frontale fra due auto: Daniele Olla, 78 anni di Sinnai, è rimasto incastrato nelle lamiere della sua auto rimasta distrutta nella parte anteriore. Ferito anche il conducente della seconda auto, coinvolta nell’incidente, Edoardo Argiolas, 33 anni, originario di Isili.

I primi soccorsi sono stati effettuati dai Vigili del fuoco di Cagliari transitati sul posto di ritorno in sede dopo un precedente servizio nella zona. Intanto era già scattato l’allarme con l’arrivo anche ambulanze del 118 e della Polizia locale del Parteolla e del Basso Campidano che ha effettuato i rilievi di legge coordinati dal comandante Giuseppe Mulas e dall’Ufficiale Martina Atzeni. Sono stati attimi di paura con i feriti trasportati in codice rosso al Brotzu e al Policlinico di Monserrato. I due hanno riportato ferite e traumi in diverse parti del corpo. L’incidente sarebbe stato provocato da una invasione di corsia. In corso gli accertamenti. (r. s.)

